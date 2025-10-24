EU首脳会議後に記者会見するコスタ大統領（右）とフォンデアライエン欧州委員長＝23日、ブリュッセル（ゲッティ＝共同）【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）は23日、ブリュッセルで首脳会議を開いた。ロシアの侵攻を受けるウクライナへの資金支援継続を確認したが、凍結しているロシア資産の活用拡大案については結論を先送りし、12月中旬の次回首脳会議に向けて合意を目指すこととなった。EUのロシア凍結資産の大半は、ベルギ