近年、学校教育を巡って話題に上がる機会が増えている「インクルーシブ教育」。そんな中、学校の運動会に誰もが楽しめるインクルーシブな種目を行う事例が出てきています。今回紹介するのは、府中市立府中第十小学校の運動会です。2024年10月、府中市教育委員会と学校が連携し、子どもたちの福祉の学びをより深めようと、運動会で日本財団パラスポーツサポートセンター（パラサポ）が提案する「パラサポ！インクルーシブ運動会」の