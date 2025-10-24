スマホにゲーム漬け、プログラミングに熱中……そんな高校生が、現役で東京大学理科3類（医学部）に合格した。この逆転劇を支えたのは、受験に悪とされるマイクラやテレビだった。ガリ勉タイプではない小池奏一郎さん（福井県立高志高卒）が、超難関を突破できた理由を探る。※本稿は、東大カルペ・ディエム著編、西岡壱誠監修、じゅそうけん監修『東大理3 合格の秘訣 Vol.40 2025』（笠間書院）の一部を抜粋・編集したものです。