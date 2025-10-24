ドジャースの大谷翔平投手が２３日、現地時間２４日から始まるブルージェイズとのワールドシリーズを前に、第１戦が行われる敵地トロントでのメディアデーに出席し、報道陣の取材に応じた。２年連続の世界一決定戦。大谷は「（ブルージェイズは）ピッチャーもブルペンも総合力が高いチーム。手ごわい相手だと思いますけど、自分たちの野球ができるように集中したい」と力を込めた。ブルージェイズはエンゼルスからＦＡとなっ