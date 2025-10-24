単なるクルマの展示会を超えた体験ヒョンデ・モビリティ・ジャパン（以下ヒョンデ）は、10月22日に都内でデザインコンセプトカー『インスタロイド』（INSTEROID）の日本初公開イベント『インスタロイド・ナイトbyヒョンデ』を開催。【画像】デザインコンセプト『ヒョンデ・インスタロイド』初お披露目！全54枚メディア関係者、インフルエンサー、クリエイターなど約150名の来場者に、『音楽、映像、光が融合する没入空間で、単な