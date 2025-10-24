ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が23日（日本時間24日）、敵地トロントのロジャースセンターで、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第1戦前日の会見に出席した。ロバーツ監督は21日（同22日）のオンライン会見で、24日（同25日）のWS第1戦はスネル、25日（同26日）の第2戦は山本由伸が先発すると明かしていた。この日の会見で「第3戦の先発はグラスノー、第4戦は大谷翔平か」と問われると「完全に決めたわけじゃない