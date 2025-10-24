米半導体大手インテルのロゴ＝8日、ニューデリー（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米半導体大手インテルが23日発表した2025年7〜9月期決算は、純損益が40億6300万ドル（約6200億円）の黒字となった。前年同期は減損損失を計上したことが響き166億3900万ドルの赤字だった。コスト削減を背景に、7四半期ぶりに黒字転換した。売上高は前年同期比3％増の136億5300万ドルだった。パソコン向けを含むクライアントコンピューテ