髪の“ゆがみ”を整え、素直な髪へ導く「ディアボーテ HIMAWARI」から、最高峰シリーズ「Bloom d’Or（ブルームドール）」が誕生。俳優・松本若菜さんがヘアケアCMに初出演し、柔らかな笑顔と自然体の美しさで“ヒマワリみたいな人”を表現します。2025年10月24日(金)より全国で放映される新CMでは、髪と心が整うことで生まれる前向きな毎日を優しく描きます♡ 松本若菜が魅せる、自然体の美しさ