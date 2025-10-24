2025中国ロボット大会・ロボットワールドカップ中国大会（中国ロボット大会地区大会）が19日、河北省石家荘市で閉幕した。大会は3日間にわたり開催され、全国の300を超える大学から1700チーム近く、5000人以上の選手が参加。ロボットのスマート制御、システム統合、応用シナリオなどの分野で熱戦を繰り広げ、中国におけるロボット技術のイノベーション、産学連携、人材育成の最新成果を総合的に示した。人民網が伝えた。大学部門で