DeNAの相川亮二監督が23日に行われた「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」で、1位指名した小田康一郎（青山学院大）内野手について言及した。相川監督は小田について「パワーもありますし、コンタクト能力も、ものすごい高いという話も聞いてますし、もちろん、映像も確認させてもらいました。なにしろ、人間的な部分というか、チームにすごくいい影響を与える選手だと聞いているので、すごく期待しています」と