（ＣＮＮ）トランプ米政権がロシアの２大石油企業への制裁を決定したことを受けて、ロシアのプーチン大統領は２３日、「ロシアに圧力をかける試み」だと非難した。また、米国の巡航ミサイル「トマホーク」でロシア領が攻撃された場合、「報復は極めて深刻なものになる」と警告した。米政府は２２日、ロシアの石油大手２社に制裁を科すと発表した。プーチン氏は今回の制裁の影響はさほど大きくはないとの見方を示した。またトランプ