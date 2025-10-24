プロ野球ドラフト会議が２３日行われ、札幌日大の窪田洋祐外野手（１８）がオリックスから４位指名された瞬間、集まった部員から、大きな歓声が湧き上がった。札幌日大から直接のプロ入りは２００６年、ロッテに３位指名された黒崎将人投手以来、１９年ぶり。「安心感とうれしい気持ちと、とにかく良かったという思い」。満面の笑みで喜びをかみ締めた。天国にいる恩師に最高の報告ができた。今年５月、小学校時代に所属した「