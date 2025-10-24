プロ野球ドラフト会議が２３日行われ、日本ハムに５位指名された明徳義塾・藤森海斗捕手（１８）が、地元・北海道での活躍を誓った。「幼少期から憧れていて、ずっと入りたかった球団」と喜びをかみしめた。二塁送球は１・８４秒の強肩捕手。「海鮮丼が食べたい！」と地元への“がい旋”を心待ちにした。自身も社会人野球のＪＲ北海道でプレーした父・塁さん（４６）は「近くにいてくれるだけでうれしい」と孝行息子に感謝した