プロ野球ドラフト会議が２３日行われ、北海高出身の東洋大・宮下朝陽内野手（２１）はＤｅＮＡから３位で指名を受けた。東京・文京区の同大学白山キャンパスで吉報を受け、「今までの目標が一つかなったので素直にうれしいです」と笑顔を見せた。大学では１年からレギュラー。２年時には侍ジャパン大学代表入りし、日米大学選手権の優勝に貢献した。順風満帆だったが、３年の夏にオーバーワークで、右肘を痛めてからは度重なる