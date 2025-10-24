ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日）、２４日（同２５日）に敵地で迎えるブルージェイズとのワールドシリーズ第１戦前日のメディアデーに出席。日米報道陣の取材に応じ、連覇を狙う心境などを明かした。主な一問一答は以下の通り。―ブルージェイズの印象「投手もブルペンを含めて総合力が高いチームだと思うので、手ごわい相手だと思いますけど、自分たちの野球をできるように集中したいと思います」―