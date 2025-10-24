『レモン彗星』『オリオン座流星群』観測チャンスを逃すな きのう２３日（木）に続き、きょうも２４日（金）も晴れる所が多く「レモン彗星」「オリオン座流星群」の観測ができそうです。しかし残念ながら２５日（土）２６日（日）は雨のところが多くなるため、今夜の観測の機会を生かしましょう。、、今夜の１時間ごと天気 、次に晴れる日を確認を画像で掲載しています。 ■全国的な晴れは２４日（金）まで ２４日（金）も晴