大谷翔平 PHOTO:Getty Images ワールドシリーズを前に、ロサンゼルス・ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が記者会見に臨み、シリーズMVPに輝いた大谷翔平（31）について言及した。 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 指揮官はその才能だけでなく、チームにもたらす精神的な影響力、そして人間性に深い敬意を示した。