9:05ブロック豪中銀総裁、講演 14:00衆院本会議、高市首相所信表明演説 21:45ナーゲル独連銀総裁、ビルロワドガロー仏中銀総裁、討論会出席 トランプ米大統領とベッセント米財務長官がマレーシア、日本、韓国を訪問（30日まで） ベッセント米財務長官と中国何副首相、貿易協議 ECBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（30日まで） FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する