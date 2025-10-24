朝のドル円は152円50銭台＝東京為替 朝のドル円は152円50銭台での推移。海外市場では一時152円80銭台を付けるなど、ドル高円安基調が継続。今日の米CPIを前に大台超えは果たせず、いったん調整の動きも上値警戒が続く。 USDJPY152.54