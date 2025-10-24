ロシアの無人機攻撃で記者ら2人が死亡した現場＝23日、ウクライナ東部ドネツク州（ゲッティ＝共同）【キーウ共同】ロシア軍は23日、ウクライナ東部ドネツク州クラマトルスクを無人機で攻撃し、ウクライナのテレビ局「フリーダム」の記者オレナ・フバノワさん（43）と、カメラマンのエウヘン・カルマジンさん（33）が死亡した。地元メディアが報じた。フィラシキン州知事は通信アプリに「彼らは敵の犯罪や民間人の避難、祖国を