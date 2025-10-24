ズリニスキ戦でプレーするマインツの佐野（右）＝マインツ（共同）サッカーの欧州カンファレンスリーグは23日、各地で1次リーグ第2戦が行われ、佐野海舟らのマインツ（ドイツ）はズリニスキ（ボスニア・ヘルツェゴビナ）に1―0で勝ち、2連勝とした。佐野海は後半21分まで、川崎颯太は同31分まで出場した。クリスタルパレス（イングランド）の鎌田大地はAEKラルナカ（キプロス）戦で後半26分からプレーした。チームは0―1で敗れ