24日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比350円高の4万9020円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 51940.84円ボリンジャーバンド3σ 50270.02円ボリンジャーバンド2σ 49090.00円5日移動平均 49020.00円24日夜間取引終値 48641.61円23日日経平均株価現物終値 48599.21円ボリンジャーバンド1σ 47590.00円一目均衡表・転換線 4