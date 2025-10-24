24日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比12.0ポイント高の3265ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3351.52ポイントボリンジャーバンド3σ 3295.51ポイントボリンジャーバンド2σ 3265.00ポイント24日夜間取引終値 3257.30ポイント5日移動平均 3253.78ポイント23日TOPIX現物終値 3239.49ポイントボリンジャーバンド1σ 3183