24日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比6ポイント安の726ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 798.21ポイントボリンジャーバンド3σ 780.26ポイントボリンジャーバンド2σ 771.50ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 762.31ポイントボリンジャーバンド1σ 758.36ポイント75日移動平均 752.00ポ