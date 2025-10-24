福田正博フットボール原論■J1は残り４試合で、首位の鹿島アントラーズと２位柏レイソルの勝点は３差。福田正博氏が双方の優勝のための勝敗や勝点獲得の条件を計算した。【状況は鹿島が相当優位】J1は首位と２位との勝点３差で残り４試合。いよいよ次節が天下分け目の戦いになりそうだ。悲願の優勝へ向かう鹿島の鈴木優磨（左）と逆転優勝を狙う柏の小泉佳穂（右）photo by Getty Images日本代表戦の中断から２週間ぶりに