【UEFAヨーロッパリーグ】フライブルク 2−0 ユトレヒト（日本時間10月24日／オイローパ＝パルク・シュタディオン）【映像】GKが触れない高速ダイレクトシュートフライブルクに所属する日本代表MF鈴木唯人が、加入後初ゴールを挙げた。ボックス内から叩き込んだダイレクトショットにファンが歓喜している。フライブルクは日本時間10月24日、UEFAヨーロッパリーグのリーグフェーズ第3節でユトレヒトと対戦。鈴木はインサイドハ