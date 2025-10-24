■全国の天気24日(金)は北海道から九州北部にかけて、日中は次第に晴れ間が広がりそうです。関東や東海、北日本は午後ほど晴れるでしょう。土日は天気が下り坂ですので、貴重な日差しをぜひ、有効に活用してください。なお、札幌は夕方まで雨が降りやすいでしょう。九州南部と沖縄も曇りや雨となりそうです。■予想最高気温前日と同じくらいの所が多いでしょう。西日本は平年より高く、夏日の所もありそうです。福岡は25℃でしょう