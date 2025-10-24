古墳はなぜ造られたのか？巨大化した理由は？講談社現代新書の新刊『古墳時代の歴史』では、古墳が現れてから古墳時代が終わるまでが編年体で描かれ、そうした謎が明かされている。本記事では、〈500年以上続いた「ヤマトの権威」に武力の跡は見つからない…巨大な古墳群が示す「驚きの事実」〉に引き続き、古墳がどのように日本各地に広がったのか、という点について詳しくみていく。※本記事は松木武彦『古墳時代の歴史』（講談