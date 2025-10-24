今日24日も、近畿地方は中部と北部を中心に、広い範囲で晴れるでしょう。朝は冷えていますが、日中は長袖一枚でも過ごせる快適な気温となりそうです。一転して土日は雨が降ったりやんだり。特に日曜日は、広く本降りの雨となる可能性もあります。今日24日も過ごしやすい陽気今日24日も、近畿地方は朝から広く晴れ。大阪市内は空気が澄んで、早朝は鮮やかな朝焼けが広がりました。今日も近畿中部と北部はおおむね晴れ。南部は雲がか