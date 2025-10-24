プロ野球ドラフト会議が２３日行われ、北海学園大の工藤泰己投手（２２）が広島、札幌日大の窪田洋祐外野手（１８）がオリックスから４位、北海学園大の高谷舟投手（２２）がオリックスから５位指名を受けた。健大高崎・石垣元気投手（１８）がロッテから、仙台大・平川蓮外野手（２１）が広島から１位指名を受けるなど、北海道関連の支配下指名は１０人。２００５年の７人を上回り、史上最多で、育成を含めた１５人の指名も、昨