大学生が中心だった今年のドラフトに対し、２６年は“投手四天王”として夏の甲子園を沸かせた沖縄尚学・末吉、横浜・織田、山梨学院・菰田、聖隷クリストファー・高部を中心に、高校生が豊作だ。優勝投手になった末吉はパワー、織田は総合力が武器。菰田は身長１９４センチの二刀流で、スケールの大きさは群を抜く。高部は直球の質の良さが魅力。それぞれ伸びしろ十分で、１年後は上位候補になっている可能性が高い。打者で