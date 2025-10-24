【専門家の目｜高萩洋次郎】J1は残り4試合、次節にも2チームが降格J1リーグは残り各チーム4試合と佳境を迎えている。残留争いでは最下位のアルビレックス新潟と19位の湘南ベルマーレの降格が結果次第で次節にも決まるなか、元日本代表MF高萩洋次郎氏が選手目線での優勝争いに言及している。◇◇◇優勝争いに引けを取らない。19位の湘南が残留圏内17位の横浜F・マリノスと勝ち点8差、最下位の新潟が12差で