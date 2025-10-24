２００年前にスリランカで摘まれた茶葉がお茶の木の絶滅を防ぐ可能性があるという。気候変動から茶樹を効果的に守る研究が実施されており、スリランカから博士号取得のため英ブリストル大学へ越してきたタマリ・カリヤワサム氏は、ロンドンのキュー王立植物園、スリランカ茶業研究所などと共同で、水不足時に特定の茶品種が他より優位に立つメカニズムの解明に取り組んでいる。 【写真】シュワちゃん気候変動対策を呼び