上司の意向を忖度して立ち回った者が出世していく―。どの組織でもありがちなことだ。しかし、それが巨額詐欺につながったとすれば……。前編記事『「私は頭取と知り合いなのよ」…第一生命「伝説の生保レディ」が山口銀行の支店長に協力を迫った「殺し文句」』より続く。保険営業に協力した見返りにでは、田中耕三が個人の思惑で指示してきたのかといえば、それもなかったという。「田中さんは最高権力者ですから、もちろん人事権