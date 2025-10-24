プロ野球のドラフト会議が23日に東京都内で行われ、オイシックス新潟アルビレックスBCから3選手が指名された。今季イースタン・リーグ投手4冠の最速150キロ右腕・能登嵩都投手（24）は阪神から5位指名、同153キロ左腕の牧野憲伸投手（26）は中日から育成1位、知念大成外野手（25）は巨人から同5位指名。新潟市内で行われたパブリックビューイング（PV）会場でファンとともに喜びを分かち合った。必死にこらえていた。今季セ・