◇2025年プロ野球ドラフト会議(23日)プロ野球ドラフト会議が23日に行われ、日本ハムは本指名・育成合わせて7名を指名しました。日本ハムは1回目の入札では創価大学・立石正広選手を指名するも、3球団競合で交渉権獲得ならず。仙台大学・平川蓮選手を指名した2回目の入札も、広島と競合の末に交渉権を逃しました。そして12球団唯一の3度目の入札に臨み、明治大学・大川慈英投手を1位指名しました。大川投手は今季の六大学野球秋季リ