海外のビッグテックに比べ、日本のAI開発は遅れをとっている。どうすればいいのか。脳科学者の茂木健一郎さんは「今からすべきは後追いすることではなく、人間の脳とAIの両者で協働する可能性を模索するのがいい」という――。（第1回）※本稿は、茂木健一郎『AIで脳は覚醒するAIには絶対にできないこと人間だけができること』（実務教育出版）の一部を再編集したものです。■マーク・ザッカーバーグが考えるこれからのAI時代M