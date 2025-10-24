変わる「マイホーム」事情！高市早苗政権の誕生で、マイホーム事情はどう変わるのか？前編『「マイホーム事情」は高市総理誕生で赤信号か…！公明離脱、維新連立政権で加速する「住宅価格高騰」のヤバすぎる懸念』では、買いたくても変えない人が続出している都市部のマンション価格高騰と公明党の連立離脱によって住宅政策が変わってしまう懸念を示した。本編では、高市政権で予測される住宅政策や当社の住宅の価値観調査を踏まえ