日本企業はロボット開発に強いソフトバンクグループ（SBG）が、スイスABBのロボット事業を総額53.75億米ドル（1ドル＝150円換算で約8062億円）で買収する。社長である孫正義氏の狙いは、ChatGPT開発元のオープンAIとの協業にある。孫正義会長兼社長は、同社に最大300億ドルを出資し、AIロボット分野でも成長を見据える。かつてSBGは2015年に「ペッパー」を発表し、2016年にボストン・ダイナミクスを買収した。いずれも売却していた