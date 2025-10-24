10月13日に閉幕した大阪・関西万博では、万博輸送専用バスとしてEVモーターズ・ジャパン（本社：北九州市若松区佐藤裕之社長、以下「EVMJ」）が扱う150台が一社独占で採用されていた。EVMJが「国産EVバス」とアピールし、採用へと至ったこのバス。西村康稔・元経済産業相も当時、「中国製EVバスをやめさせて日本企業製のバスの導入を奨励」と、SNSに誇らしげに投稿していた。ところが、このバスの実態は“中国製”。しかも品質に