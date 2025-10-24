AIなどを活用してビジネスを成功させるにはどうすればいいのか。日本工業大学大学院技術経営研究科の田中道昭教授は「リコーのDX（デジタルトランスフォーメーション）事例が参考になる。単なるデジタル導入ではなく、DXを文化に変えることが大切だ」という――。■新発売のデジカメが“バカ売れ”しているワケデジカメが“バカ売れ”している。だが理由は「新しいから」ではない。リコーイメージングが2025年9月12日に発売したハ