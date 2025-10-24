ヨーロッパリーグ（EL）・リーグフェーズ第3節が23日に行われ、セルティック（スコットランド）とシュトゥルム・グラーツ（オーストリア）が対戦した。ここまで2試合を消化したリーグフェーズで1分1敗を記録し、勝ち点「1」の28位につけるセルティック。ツルヴェナ・ズヴェズダとの開幕戦を引き分けた同クラブだったが、前節はブラガに敗れて初黒星を喫した。EL初白星を狙うホームでの一戦に旗手怜央は中盤の一角として先発。