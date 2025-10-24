釧路で大量のメガソーラー計画を進める「大阪の太陽光事業者」。行政が工事中止を要請できない、「制度の盲点」をついた手法とは。前編記事『「日本エコロジー」の「釧路メガソーラー建設」に猛禽類専門家が怒り…！行っていなかった「希少生物」の調査』より続く。法令違反をしても工事が続く理由日本エコロジーは釧路以外でも問題を起こしており、京都では「被害者の会」まで設立された。地元紙記者が言う。「'14年、八幡市にあ