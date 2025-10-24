人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）では、初心者でも覚えやすい簡単フレーズでありながら確実に伝わる英会話を提案しています。「今週末に映画を観に行くつもりです」「来月からアメリカに留学する予定です」など、自分の未来の予定を話すときに「〜するつもり」「〜する予定」と言いますが、英語だとどのように表現するのでしょうか。ニュア