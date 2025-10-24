大事なプレゼンや商談の前など、「不安」を感じる場面は多々ある。セミナー講師の望月俊孝さんは「人間のDNAレベルで組み込まれている“不安”を繕ったり、押さえつけたりするのは無理だし得策ではない。むしろ、“不安”を活用して、力に変えていくべきだ」という――。※本稿は、望月俊孝『その習慣、変えてみたら？ うまくいかないときに「まずやる」こと』（かんき出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／emariy