高市早苗首相の人事は、自身の強い意向を反映している。前編記事『「高市総理に政界人脈がない」なんて誰が言った…古屋・木原・遠藤を抜擢した仰天「高市人事」を読み解く』に続いて、官僚人事について解説する。霞が関の常識も逸脱官邸上級スタッフ人事で最大の異例人事は、首席首相秘書官の飯田祐二前経済産業事務次官（1988年旧通産省）を別にすると、首相事務秘書官6人より年次が上の茂木正経産省官房政策立案総括審議官（92