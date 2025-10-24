◇2025年プロ野球ドラフト会議（23日）ロッテは健大高崎高の石垣元気投手をドラフト1位指名し、2球団競合の末に交渉権を獲得。サブロー新監督は活躍に期待を寄せました。オリックスとの抽選を制したサブロー新監督。「これで僕の仕事は終わったかな(笑)」とジョークを飛ばしつつ、獲得を喜びました。抽選には事前に「AIに聞いてきました」と準備して臨んだことを告白。引けた瞬間の気持ちは「良かった・・・と。本当にそれだけです