◇2025年 プロ野球ドラフト会議(23日)プロ野球・ロッテからドラフト1位指名を受けた健大高崎高・石垣元気投手が、プロ入り後の目標を掲げました。150キロ超えのストレートを武器に甲子園やU-18野球ワールドカップで活躍した石垣投手。「自分の魅力はストレートだと思っているので、ストレートの球速をぜひ見てほしい」と自らのアピールポイントを語りました。石垣投手は目標については「佐々木朗希投手のようなピッチャーになりた