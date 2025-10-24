韓国のインフルエンサー、チェ・ジュンヒが自身の劇的な変化に満足感を示した。【写真】チェ・ジュンヒ、整形後の顔チェ・ジュンヒは10月21日、インスタグラムに「この時より何キロくらい痩せたかな」とコメントを添えて動画を投稿。公開された映像には、ダイエット前後の姿が収められていた。以前のふっくらとした印象から一転、ほっそりとした手足とシャープなフェイスラインが際立ち、視線を集めた。チェ・ジュンヒは「痩せるだ