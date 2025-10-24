アメリカのホワイトハウスは23日、トランプ大統領が27日に来日し、28日に高市早苗首相と会談することを正式に発表しました。レビット報道官：月曜の朝、トランプ大統領は東京に向かいます。火曜日に日本の新しい総理大臣と会談します。ホワイトハウスのレビット報道官は23日の会見で、トランプ大統領の来日予定について正式に発表し、28日に高市首相と会談を行うと述べました。また、ホワイトハウスはトランプ大統領が30日にAPEC（